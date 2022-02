Meritato congedo per la sentinella di Zungoli A riposo il maresciallo capo della polizia municipale Vincenzo Caporale

Meritato congedo per Vincenzo Caporale, maresciallo capo della polizia municipale al comune di Zungoli. 64 anni, sposato e padre di un figlio è considerato da tutti la sentinella del suo paese. In servizio dall'ottobre del 1981, l'anno dopo il disastroso sisma del 1980. Da allora è stato, ma conoscendolo siamo certi che lo sarà ancora, un vero e proprio cittadino modello, al servizio dello stato e della sua comunità. Un baluardo, sempre in prima linea in qualsiasi emergenza con dedizione e spirito di sacrificio. Uomini d'altri tempi non facili da sostituite.

L'augurio della consigliera comunale Anita Grande e dell'intera comunità di Zungoli: "Vincenzo Caporale è stato un vero e proprio punto di riferimento per la macchina comunale. In questi anni ha affiancato con professionalità sindaci, amministratori e consiglieri comunali che si sono succeduti nel tempo. Si conclude oggi una carriera lavorativa caratterizzata da responsabilità, dedizione e senso civico. Un percorso contraddistinto dall’amore e dalla passione che ha sempre dimostrato per il suo e il nostro paese.

Queste caratteristiche, unite alla grande preparazione e competenza, hanno contribuito in modo impeccabile a tutelare l’intera comunità. I nostri migliori auguri per un meritato riposo.

Diamo il benvenuto al nuovo vigile del comune di Zungoli, Antonio Paternostro, che con la sua voglia di fare saprà diventare parte integrante della nostra comunità zungolese che oggi è pronta ad accoglierlo a braccia aperte e con uno spirito di cooperazione e collaborazione."