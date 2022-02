Giochi interattivi multimediali al servizio integrativo al nido di Grottaminarda La settimana dell'interattività per i bimbi

La settimana creata e realizzata dalle operatrici insieme ai bambini, ha visto una serie di attività pedagogiche per stimolare i sensi e rivivere appieno la realtà dopo un inevitabile periodo statico e di isolamento sociale dovuto alle varie fasi dell'emergenza pandemica.

Grazie al supporto del materiale in dotazione presso la struttura comunale di via Condotto, suddiviso nelle varie aree "giochi", "musicale" ed "interattiva", quest'ultima fornita anche di tablet con cover di sicurezza, i bambini hanno potuto sperimentare un percorso sensoriale interattivo: ascoltare musica con gli occhi chiusi, effettuare lavoretti digitali, utilizzare i tablet per disegnare bendati ed altre attività per sviluppare i sensi ma in maniera multimediale oltre che manuale.

Una serie di esperienze che ben si inseriscono anche nella comprensione della filosofia della "Giornata dei calzini spaiati" che intende la diversità come ricchezza: “Solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo”.

Dunque stimolante vivacità e giochi fortemente educativi presso il servizio integrativo al nido, una struttura promossa dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Grottaminarda sotto l'egida del Consorzio del Piano di Zona Sociale A1. Tra l'altro c'è ancora la possibilità di accettare iscrizioni poiché c'è qualche posto disponibile. Si ricorda che il Servizio è dedicato ai bimbi tra i 12 ed i 36 mesi.