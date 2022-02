Alta Velocità, partono i lavori: senso unico alternato sulla Statale 90 A partire dal prossimo martedì 8 febbraio sarà attiva una limitazione al transito

Lungo la strada statale 90 delle Puglie – per attività propedeutiche alla realizzazione della linea ferroviaria dell’Alta Velocità, itinerario Napoli-Bari (Raddoppio Tratta Apice-Orsara, I Lotto funzionale), in capo al Consorzio Hirpinia AV – a partire dal prossimo martedì 8 febbraio sarà attiva una limitazione al transito, per permettere la realizzazione di una rotatoria temporanea per l’immissione di mezzi di cantiere sulla SS90, allo scopo di facilitare l’accesso alle aree di cantiere. Nel dettaglio, fino al prossimo 8 aprile, sarà attivo il senso unico alternato tra il km 13,100 ed il km 13,300, nel territorio comunale di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

La gestione della tratta di SS90 compresa tra il km 13,000 ed il km 13,400 resta quindi provvisoriamente in capo al Consorzio Hirpinia AV, con sede in Roma. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.