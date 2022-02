Cantiere attivo anche di notte: la stazione Hirpinia mostra i muscoli Quel via vai continuo di autobetoniere. Una grande boccata di ossigeno per l'economia locale

È sbarcato nel porto di Bari dalla Cina l'imponente sistema di frese che comporrà la gigante "talpa" per la realizzazione dell’imponente galleria che collegherà Grottaminarda e Melito lungo la linea ferroviaria Napoli-Bari.

Si va intanto verso un senso unico alternato lungo la statale 90 delle Puglie nel territorio comunale di Grottaminarda per consentire la realizzazione di una rotatoria temporanea e l'allargamento della strada Campo di Bove allo scopo di facilitare l’accesso alle aree del cantiere della Stazione Hirpinia in Valle Ufita.

Un vero e proprio tour de force, cantiere ormai a pieno regime, impressionante il via vai di autobetoniere lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, e nell’area in cui sorgerà la stazione anche di notte. Una grande boccata di ossigeno per l'economia locale. Impegnate diverse imprese del territorio con grande serietà, impegno e professionalità. Non esistono campanili. Si viaggia tutti insieme verso un'unica direzione: lo sviluppo delle aree interne. Non c'è tempo da perdere.

"Come avvenuto con il commissario straordinario pro tempore in relazione ai tempi del cronoprogramma anche in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e di affidamento dei lavori - afferma il sindaco di Grottaminarda Angelo Cobino - così bisogna rispettare al massimo i tempi di realizzazione della stazione Hirpinia, piattaforma logistica e alta velocità. Si lavora anche di notte e di giorni, perché i tempi della realizzazione devono essere rispettati al massimo. E' un appuntamento che non possiamo perdere. Su quest'opera noi scommettiamo il futuro dell'Irpinia, del mezzogiorno, dell'Italia e credo anche in un contesto europeo."