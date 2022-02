Covid, tasso di positività al 13%. Il virus ferma il carnevale di Montemarano Palmieri: niente sfilate e balli. L'emergenza sanitaria torna a fermare la festa

Meno ricoveri ma più casi positivi al covid. Il coronavirus non arresta la sua corsa in Irpinia, dove il tasso di incidenza è al 13%. 59 le persone ricoverate tra Moscati e Frangiane. Due in meno rispetto ai giorni precedenti. Al Frangipane è purtroppo deceduta un 89enne di Fontanarosa. L'anziana era ricoverata in terapia intensiva. Intanto sono 314 i nuovi casi su 2.411 tamponi processati. Il Covid-19 fa di nuovo annullare il Carnevale di Montemarano. Il sindaco Beniamino Palmieri avvisa: “L’amministrazione comunale, visto il perdurare della emergenza sanitaria fino al 31 marzo, il momento delicato per la diffusione del contagio da Covid-19 ancora in corso, considerata l’impossibilità di garantire lo svolgimento in sicurezza di una manifestazione come il carnevale anche in forme più contenute, è costretta, con sincero dispiacere, a rinviare il Carnevale di Montemarano anche per l’anno in corso”.