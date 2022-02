Don Luca: "Katia è russa, Marianna è Ucraina. Pregano insieme per la pace" Il parroco di Santa Lucia di Serino: hanno acceso insieme la lampada per la pace

"Facciamo partire subito una gara di solidarietà per i fratelli e le sorelle ucraine. Le chiese del paese sono aperte per raccogliere tutti questi generi entro sabato mattina". Così Don Luca, parroco di Santa Lucia di Serino che ieri ha raccolto la comunità in un momento di preghiera e condivisione dando vita a un gesto simbolico, ma intenso, ricco di solidarietà e di amicizia.

"Katia è russa, Marianna è ucraina. Eppure sono amiche, si vogliono bene e hanno acceso insieme la lampada per la pace che resta davanti all'immagine della Madonna. Il momento di fraternità e di preghiera che abbiamo condiviso con la comunità ucraina presente sul nostro territorio è stato bello, a tratti doloroso per le testimonianze dei loro familiari che ci sono state raccontate. Abbiamo consegnato un piccolo regalo ciascuno; abbiamo pregato il Rosario in lingua ucraina e italiana, abbiamo pianto e ci siamo abbracciati. E Gesù continua a dirci «Lo avete fatto a me»".