Irpinia in lutto, è morto l'imprenditore Paolo Scoppettuolo Dolore e cordoglio in tutta la provincia di Avellino per la scomparsa del celebre imprenditore

L'Irpinia è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Paolo Scoppettuolo, noto imprenditore irpino, che negli anni ha saputo creare la sua straordinaria azienda in tre sedi e rapporti commerciali extraregionali. Un imprenditore Scoppettuolo che ha portato in alto il nome dell’Irpinia, grazie ad impegno e lavoro costante in un settore che ha saputo trasformare e adeguare ai tempi che cambiavano. Leader nella distribuzione di prodotti di rifinitura e servizi per la casa, Scoppettuolo era a capo dell'omonima azienda, fondata nel 1977 e presente nella Provincia di Avellino in beni tre punti vendita, tra Mirabella Eclano, Avellino e Ariano Irpino . "Gli showrooms di Mirabella, Avellino ed Ariano resteranno chiusi per lutto. È venuto improvvisamente a mancare all'affetto dei suoi cari il Signor Paolo Scoppettuolo" si legge in una nota apparsa sui canali social della Paolo Scoppettuolo srl. Alla famiglia Scoppettuolo, ai parenti e amici tutti le sentite condoglianze della redazione di Ottopagine e Ottochannel.