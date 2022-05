Prove d'estate: arriva l'anticiclone subtropicale.Temperature in rapida risalita Ecco le previsioni. Ma attenzione alla pioggia pomeridiana

Ad Avellino e in provincia oggi cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Rasserena in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2881m. la pressione aumenta, tuttavia permane una modesta circolazione ciclonica responsabile della formazione al pomeriggio di locali acquazzoni o temporali sui monti in sconfinamento alle coste tirreniche. Temperature in aumento, venti deboli venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, soprattutto il Nord, dove si potranno sfiorare punte di 28/30°C. Un residuo afflusso di correnti settentrionali, tuttavia, sarà ancora causa di una certa instabilità diurna sulle zone interne del Centro-Sud, dove è attesa la formazione di alcuni acquazzoni o temporali che si esauriranno nelle ore serali.