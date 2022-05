Incidente a San Michele di Serino: 55enne di Cesinali ricoverato al Moscati Il centauro di Cesinali resta sotto stretta osservazione

Incidente sulla provinciale nel territorio di San Michele di Serino, 55enne ricoverato al Moscati. È successo ieri sera. L'uomo, residente a Cesinali, viaggiava a bordo di una moto, quando per cause da accertare si è verificato lo schianto con una vettura. L'uomo che indossava il casco è finito al suolo battendo la testa. Tempestivo l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno subito trasferito il 55enne al Moscati. Il centauro ha riportato varie ferite. Attivato il trauma team del nosocomio avellinese che ha provveduto subito a predisporre esami clinici per il 55enne. Da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente.