Lutto a Monteforte, è morto Giovanni Fucile. "Era il meccanico re delle corse" L'addio sui social, i messaggi di cordoglio. Aveva 59 anni

Lutto in Irpinia per la morte di Giovanni Fucile, storico meccanico di Monteforte Irpino. Cordoglio condiviso ad Avellino e nei comuni dell’hinterland per la morte del noto imprenditore, che con suo figlio Saverio e il suo team è diventato nel tempo punto di riferimento per amanti delle auto, delle corse su 2 e 4 ruote. Giovanni Fucile aveva 59 anni. A stroncarlo un malore improvviso nelle scorse ore. Domani i funerali. Addolorato il sindaco di Monteforte Costantino Giordano dice: "ho perso un amico, ho per un fratello". Giovanni Fucile lascia la moglie Elvira e le figle Antonella e Federica, i parenti tutti. In paese solo pochi giorni fa era morto Silvio Calabrese. "Dolore che si aggiunge a dolore - spiega GIordano -. Giovanni era il meccanico, io il gommista. Eravamo coetanei appassionati di corse, sempre uniti in tante esperienze bellissime. Ricordi indelebili che mi poterò sempre dentro".