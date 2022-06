Viabilità: rivoluzione Raccordo. La Salerno-Avellino diventerà un'autostrada Il piano industriale Anas. I lavori in programma

La trasformazione in autostrada della Salerno-Avellino è nel Piano Industriale Anas 2022-31. Fa infatti parte degli impegni esecutivi presentati dal Gruppo FS Italiane nei giorni scorsi. Gli obiettivi contenuti nel Piano sono quindi finanziati e programmati. Il progetto della Trasformazione in autostrada della Salerno-Avellino dovrà quindi passare alla fase esecutiva, disponendo delle necessarie coperture finanziarie. È atteso dal 2015, quando fu inserito nel cosiddetto patto per la Campania firmato a Napoli da Governo e Regione.

“Anas procederà alla realizzazione del 1° lotto della superstrada Caserta – Benevento, del raddoppio della SS 268 “del Vesuvio”, della trasformazione in autostrada della Salerno -Avellino e dell’adeguamento a 4 corsie della SS 372 ‘Telesina’. Investimenti che, complessivamente, ammontano a più di tre miliardi di euro”, si legge nel comunicato pubblicato dal Gruppo Fs. La trasformazione in autostrada a tre corsie del Raccordo Avellino Salerno rientra dallo scorso autunno nel programma delle opere pubbliche. Quello presentato dalla Regione Campania al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero per il Sud, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. È parte di un programma di opere pubbliche, tra le quali la Regione Campania ha candidato interventi per quasi un miliardo e seicento milioni di euro, tutti in avanzata fase di progettazione. Sulla sola rete stradale saranno investiti un miliardo e 164 milioni.