Santa Lucia di Serino, positivo il sindaco: Il covid corre veloce, più prudenza Ottaviano Vistocco: sto bene, lievi sintomi. Resto a casa ma sempre al lavoro per il mio paese

Il covid rialza la testa in Irpinia. Contagi in rapida risalita sul territorio, in molti comuni e sono numerose le famiglie colpite dal virus. La percentuale del tasso di contagio aumenta in molti comuni e a Santa Lucia di Serino è il sindaco Ottaviano Vistocco annuncia di essere risputato positivo al coronavirus.

"Dopo vari tentativi il Covid19 ha contagiato anche me e mia moglie. Purtroppo per un periodo, spero breve, non riuscirò a essere presente fisicamente nella mia comunità, ma il mio numero di telefono sarà comunque sempre reperibile per tutti quelli che avranno necessità a contattarmi". Così il sindaco sul social. Il sindaco predica cautela e invita tutti a controlli e attenzione. "L'arrivo della bella stagione e l'allentamento delle misure anti contagio hanno fatto circolare liberamente il virus - spiega -. Io ho fatto il tampone per prudenza e coscienza. Stamane avevo solo un lieve raffreddore. L'esito è stato positivo. Ma il verificare con tamponi e controlli è fondamentale. Il controllo della diffusione passa sempre attraverso il buonsenso delle persone. Invito tutti ad usare la mascherina in luoghi di ritrovo ed evitare assembramento pericolosi senza cautela. I contagi sono il risalita e il covid sta rialzando la testa. Non possiamo abbassare la guardia, soprattutto in questo momento. Lo scudo vaccinale di protegge ma non significa essere immuni al coronavirus".