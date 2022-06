Monteforte piange Mario de Santis. "Anno tragico, comunità sotto choc" Il sindaco Giordano: ho perso un amico. Era un uomo perbene e un lavoratore instancabile

"E' un anno che non dimenticheremo mai, purtroppo in negativo. La notizia della morte di Mario de Santis mi ha sconvolto, non solo perchè ho perso un amico, ma perchè l'ho perduto nella maniera più brutta. In casi come questi fare silenzio e rispettare il dolore della famiglia non è solo una questione di correttezza, è un obbligo morale. In un'era di fragilità, di difficoltà di indecisione verso il domani, l'unica cosa che possiamo fare davanti a una tragedia del genere è pregare. Ed esprimere vicinanza ai familiari che stanno soffrendo, in questo momento, una perdita inaspettata, inattesa, brutale. Addio "Masto Mario". Ti ricorderemo per quello che eri: un gran lavoratore, un uomo onesto, una persona perbene". Così il sindaco di Monteforte Costantino Giordano ricorda Mario de Santis il 71enne trovato senza vita ieri nella tavernetta di casa sua.

Mario De Santis, 71enne imprenditore in pensione, da qualche anno si era ritirato dall’impegno pur non rinunciando a tenersi in attività. A piangerlo, oltre alla moglie Anna, i figli e gli adorati nipotini.

Nella memoria di tanti il dolore che si rinnova nel ripensare a quanto accaduto lo scorso 6 gennaio, quando a decidere di farla finita fu l’imprenditore nel settore della ristorazione Andrea Canonico. Anche allora, la comunità montefortese fece fatica ad accettare quella tragica morte.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa madre, in piazza Umberto I.