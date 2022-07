Muore a 24 anni. Una veglia per Francesco Rodia. "Sarai il nostro angelo lassù" Ieri a Santa Lucia di Serino la veglia di preghiera organizzata dall'azione cattolica

Proclamato il lutto cittadino a Santa Lucia di Serino per il giorno dei funerali di Francesco Rodia, il 24enne morto due giorni fa in seguito a un malore. Ieri sera in paese si è tenuta una veglia di preghiera per il giovane presidente dell’Azione Cattolica. “Già manchi fratello mio” scrive Gerardo Rocchetta, uno degli amici più cari di Francesco. “Insieme a te va via per sempre anche una parte di me! Io ti aspetterò sempre! eh chi sa un giorno ci rincontreremo e insieme potremmo nuovamente divertirci così come abbiamo sempre fatto - dice Gerardo in un post che in questi giorni ha commosso tantissimi amici e conoscenti del giovane ragazzo prematuramente scomparso -. Ciao Checco mio buon viaggio - conclude Gerardo”. Tantissimi hanno preso parte ieri sera al momento di silenzioso ritrovo per ricordare il ragazzo, particolarmente amato per le sue doti umane e per l’impegno profuso nel sociale. Intanto il sindaco Ottaviano Vistocco ha indetto il lutto cittadino in attesa delle esequie, dopo il via libera da parte della Procura della Repubblica per la restituzione ai familiari della salma del giovane. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia. Atto dovuto dopo la morte del giovanissimo, soccorso in casa sua dai sanitari e deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Moscati di Avellino. Infarto o aneurisma sono le ipotesi principali. In attesadell’ultimo saluto a Francesco Rodia, l’Azione Cattolica del paese di cui il giovane 24enne era presidente, ha organizzato ieri sera la veglia di preghiera. «È volato via un angelo», dicono in coro amici e conoscenti.