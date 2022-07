Irpinia. Super caldo ed emergenza acqua. L'Alto Calore avvisa: rubinetti a secco Ecco i comuni dove stanotte mancherà l'acqua: super consumi, e l'acqua manca

"L'Alto Calore comunica che a causa dei forti assorbimenti idrici dovuti alle alte temperature stagionali l'erogazione idrica sara' sospesa dalle ore 22.00 del 30.07 alle ore 06.00 del 31.07 e dalle ore 22.00 del 31.07 alle ore 6.00 del 01.08 nelle zone riportate nel comunicato in allegato". L'annuncio è del sindaco di MOnteforte Irpino, Costantino Giordano. Ma i disagi interesseranno anche altri comuni. L'Alto Calore avvisa infatti anche altri comuni come Mercogliano, Quadrelle, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina. Stessi disagi anche a Sturno. E' lestate di passione del sistema idrico con disagi e proteste in quasi tutti i comuni. Temperature in risalita e rubinetti a secco hanno innescato le proteste di migliaia di irpini.