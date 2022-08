Ariano: due motivi per visitare questa estate taverna delle monache a Camporeale Due eventi da non perdere a cura dei ragazzi di campo village. Ecco quando

Ancora due interessanti eventi presso la taverna delle monache di Ariano Irpino, a cura dei ragazzi di campo village.

“Ariano sotto le stelle", sabato 20 agosto, a partire dalle ore 20:00 e con ingresso libero, ci sarà la possibilità di osservare le stelle con telescopi professionali. Un momento di divulgazione e conoscenza del cielo stellato, scoprendo galassie, annessi globuli e stellari, nebulose, materia oscura, con in opposizione giove e saturno.

Sarà possibile ossercare giove con il suo occhio ciclonico e saturno “il signore degli anelli”. Insomma una serata piena di emozioni stellari con l’astrofotografo Emanuele Marrone.

"Svuota la cantina: vieni a vendere quello che non usi più!". E' lo slogan della seconda bella e coinvolgente iniziativa. L'appuntamento è per il 27 e 28 agosto.

Mercatino dell’usato aperto a tutti: privati, svuota cantine, antiquari e bambini. Scopo dell’evento è quello di far vivere l’esperienza, a tutti coloro che parteciperanno, di sperimentarsi quali mercanti per un giorno, mettendo in vendita oggetti non più utilizzati, oggetti da collezione. Gli espositori potranno dare le proprie adesioni contattando il numero telefonico 338.9752265 e avranno a disposizione uno spazio in cui poter vendere i propri oggetti.

L’evento sarà aperto a tutti, anche ai bambini, per i quali la quota di iscrizione è gratuita. L’evento si terrà il giorno 27 dalle ore 16 a Mezzanotte e il giorno 28 dalle 9 alle 20.

Durante il mercatino sarà possibile usufruire dell’area pic-nic ed acquistare food e drink in loco. Unico

requisito per la partecipazione come espositori è quello di essere muniti di proprio tavolo banco

esposizione, ombrellone e mini gazebo. La manifestazione sarà aperta al pubblico in maniera gratuita.