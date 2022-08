Alto calore avverte: troppi consumi anomali, niente acqua di notte Parziali chiusure a partire da oggi 23 agosto

L’alto calore servizi ha comunicato che, per fronteggiare i notevoli consumi idrici anomali, provvederà ad effettuare parziali chiusure dell’erogazione idrica durante le ore notturne,

A partire da oggi, martedì 23 agosto dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, potrebbero verificarsi limitazioni all’erogazione della risorsa idrica, anche nelle ore diurne, nelle seguenti zone ad Ariano Iroino: Rione Martiri, Cardito, strada provinciale 414, zona Pip e contrade rurali.

A darne comunicazione all'utenza, in una nota il comune di Ariano Irpino, dopo aver ricevuto una comunicazion comunicazione in data odierna dall’alto calore Sìservizi a mezzo pec. Non mancheranno i disagi in piena estate, essendo la città ancora popolata di turisti ed emigranti.