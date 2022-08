Viadotto Ufita, Anas: "Verranno sostituite anche le barriere di sicurezza" Arriva la rassicurazione per gli automobilisti

Interventi sul vadotto Ufita. L'Anas fa il punto della situazione sui lavori dopo le preoccupazioni espresse dagli automobilisti inerenti lo stato di precarietà e la sicurezza dei guard rail. "Sulla strada statale 90 “delle Puglie” sono in corso i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Ufita”, per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro. Gli interventi consistono nel risanamento delle strutture in cemento armato, nella sostituzione e ammodernamento delle barriere laterali, nel rifacimento degli appoggi, della regimentazione idraulica, dei giunti di dilatazione, dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione. Al termine delle operazioni di sollevamento dell’impalcato, per la sostituzione degli appoggi del viadotto, come da cronoprogramma, verranno sostituite anche le barriere al fine di innalzare gli standard di sicurezza per l’utenza in transito lungo la statale."