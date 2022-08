Ariano: sfondata la teca del defibrillatore all'ingresso del distretto dell'Asl Stupidi vandali ancora in azione in Piazza Mazzini, danni anche all'impianto elettrico esterno

Questa volta hanno toccato davvero vergognosamente il fondo i ragazzi stupidi e immaturi di piazza Mazzini. In preda ai fumi dell'alcol o semplicemente per noia e imbecillità, hanno colpito fino a danneggiarla la teca che contiene il defibrillatore all'ingresso del distretto sanitario dell'Asl. Il vetro in plastica trasparente è stato letteralmente sfondato. Fortunatemente, lo strumento salvavita, donato dai giocatori del campionato over 35 il 10 giugno 2018 è salvo e attualmente funzionante.

E' stato donato per salvare vite umane, vite che potrebbero appartenere anche ad un familiare di quegli stessi stupidi vandali che continuano ad agire indisturbati di sera e fino a notte fonda, disturbando la quiete dei residenti che più volte si sono rivolti alle forze dell'ordine senza mai ottenere alcun risultato da anni.

E non è stato l'unico danneggiamento nel porticato della struttura Asl dove è stato preso di mira anche l'impianto di illuminazione esterna prontamente ripristinato dagli addetti ai lavori. Per non parlare del degrado legato a sporcizia e quant'altro.

Tutti sono al corrente di questa grave situazione a pochi passi dal comando di polizia municipale e della guardia di finanza, ma da anni Piazza Mazzini continua ad essere terra di nessuno. Un argomento che scotta e che mai nessuno ha avuto il coraggio di affrontare con determinazione.