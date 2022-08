Giordano: "Vicini al popolo Ucraino. Sempre pronti a fare la nostra parte" Il sindaco di Monteforte commenta la manifestazione contro la guerra

"Ancora una volta, siamo vicini al popolo ucraino, “perché ogni popolo ha il diritto di essere libero, è il dovere di tutti rispettarne l’indipendenza”. La mia Amministrazione comunale e tutti i Montefortesi hanno dimostrato affetto e vicinanza ai rifugiati ucraini e continueremo lungo questa strada, sperando che la guerra finisca al più presto. Il vicesindaco Martino della Bella ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla manifestazione Oltre la guerra, in occasione della celebrazione del 31esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina che si è svolta ad Avellino nei pressi della villa comunale. Un appuntamento organizzato dall’associazione di promozione sociale Ucraini irpini, nel corso del quale si sono svolte attività ludico ricreative per bambini, mostre fotografiche, canti e balli tradizionali dell’antica cultura ucraina.“È stato un piacere e un grande onore essere presente a questo evento per testimoniare la vicinanza e la solidarietà di tutti i Montefortesi al popolo ucraino: è nostro dovere batterci per la pace e accogliere e sostenere donne e bambini in fuga dagli orrori della guerra”, così il vicesindaco Martino della Bella". Così il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, in un post auspica la fine della guerra in Ucraina e dice: "pronti sempre come montefortesi ad accogliere e fare la nostra parte, per chi è in fuga dall'orrore"