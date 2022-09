Tari. Luparella: "Bocciate le nostre proposte ai danni di aziende e cittadini" E' scontro dopo l'ultimo consiglio comunale ad Ariano Irpino

"Con due emendamenti al regolamento Tari del Patto Civico,sostenuti da tutta la minoranza, avevamo proposto di ripristinare l’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti per gli immobili a servizio delle aziende agricole (cancellata inopinatamente da questa amministrazione), nonché di ridurre del 30% la stessa tassa alle famiglie più disagiate, con Isee inferiore a 12.000 euro.

Due misure semplici - afferma Marcello Luparella - certo non decisive, ma utili a dare un pò di ossigeno a due categorie di cittadini in particolare difficoltà in questo momento.

La maggioranza consiliare ha ritenuto di bocciare entrambe le nostre proposte. Senza alcun valido motivo, nascondendosi dietro bizantinismi interpretativi e pericolose arrampicate sugli specchi, con la solita chiusura mentale di chi è convinto che le iniziative dell’opposizione vadano boicottate a prescindere, anche quando sono oggettivamente utili e servono a colmare, come in questo caso, evidenti sviste e distrazioni di chi amministra.

Con questa mentalità - conlcude Luparella - non si va molto lontano, e dispiace che a farne le spese siano questa volta aziende e famiglie che avrebbero bisogno di aiuti e segnali concreti."