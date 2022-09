Mancanza di dirigenti scolastici ad Ariano e provincia: documento unanime Appello urgente all'ufficio scolastico regionale

"È con soddisfazione che annunciamo l’approvazione all’unanimità del documento con il quale si chiede all’ufficio scolastico regionale di garantire dirigenti scolastici stabili negli istituti di Ariano, e alla Provincia di Avellino di affrontare il tema del dimensionamento scolastico nell’ottica del potenziamento."

Il documento nasce per impulso e stimolo del gruppo dei Moderati per Ariano, con il sostegno di tutta la minoranza, che ha chiesto in data 10 agosto mediante missiva con protocollo n. 20579 dal titolo “Mancanza dirigenti scolastici - richiesta incontro” un tavolo di discussione urgente per individuare una soluzione condivisa su una questione di fondamentale importanza per il bene della comunità. In effetti dopo un lavoro di ampia concertazione si è giunti all’approvazione con voto unanime del documento che denuncia la situazione di reggenza pro tempore in cui vivono l’istituto Lusi (3 anni), il liceo Parzanese (2 anni), Istituto De Gruttola (1 anno) la fine di rilanciare le politiche scolastiche sul territorio.

Obiettivo lungimirante della minoranza è quello di monitorare l’andamento di questa criticità, onde evitare che il ricorso alle reggenze da parte dell’ufficio preposto diventi una prassi consolidata, e di dare impulso allo sviluppo di una politica scolastica territoriale che la maggioranza non ha mai messo in atto.

L’opera di critica e stimolo della minoranza ha trovato altra dimostrazione tangibile nel fatto che in queste ore è giunta la prima convocazione dell’osservatorio sulla scuola, costituito un anno fa, ma che di fatto (lo ribadiamo a distanza di un anno) non si è mai insediato, in barba ai buoni propositi della maggioranza in piena impasse.