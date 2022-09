Grottaminarda: aperte le iscrizioni per il buono libri Ecco come fare

Il comune di Grottaminarda informa le famiglie che è possibile fare richiesta del buono libri entro il 30 settembre. Sull'albo pretorio è stato pubblicato l'avviso pubblico per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2022/23” per scuole secondarie di I e II grado”, scaricabile insieme alla domanda.

La regione Campania, con decreto dirigenziale n. 61, ha ripartito il fondo statale stanziando per il comune di Grottaminarda circa 21mila euro per la scuola secondaria di primo grado e circa 6mila euro per la scuola secondaria di secondo grado (triennio superiori).

Sono ammessi al beneficio gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado presenti sul territorio di Grottaminarda le cui famiglie presentino un indicatore ISEE da zero a 10,633 euro (prima fascia) oppure da 10,633 a 13,300 euro (seconda fascia). Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla prima fascia.

Le domande devono essere sottoscritte da un genitore o dallo studente nel caso sia maggiorenne e corredate di attestazione Isee 2022, fotocopia documento identità, atto di notorio per chi ha Isee pari a zero.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio assistenza scolastica, sito al Castello D’Aquino, tel. 0825.445241.