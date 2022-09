Quella rotatoria nata proprio sotto una cattiva stella Incidenti e danni alla segnaletica all'ordine del giorno ad Ariano Irpino nel rione Martiri

Oramai non ci sono dubbi. La rotatoria di rione Martiri ad Ariano Irpino, sembra essere nata proprio sotto una cattiva stella. Gli incidenti e soprattutto i danni alla segnaletica sono oramai all'ordine del giorno. L'ultimo in ordine di tempo è di soli pochi giorni fa. E anche in questo caso, durante il week end. Un palo abbattuto e pezzi di auto sparsi sull'asfalto. Ad intervenire sul posto per la consueta e ormai ennesima conta dei danni, la polizia municipale diretta da comandante Angelo Bruno. Un punto, quello in questione evidentemente tra i più a rischio dove a dominare però è l'alta velocità. Stesso discorso per la rotatoria di piano di zona. Va meglio invece in località Foresta tra il complesso Incontro e Pompeo Auto dove però da anni si attende una adeguata illuminazione anche in considerazione del notevole afflusso di mezzi, spesso proprio nelle ore notturne a causa delle chiusure temporanee dell'autostrada Napoli-Bari. Ultimo aspetto da non sottovalutare, il riposizionamento sia in località Martiri che Cardti dei due mega tabelloni indicanti della segnaletica, abbattuti il primo da un'auto e il secondo dal vento che ne richiese la rimozione da parte dei vigili del fuoco. Tabelloni mai più tornati al loro posto.