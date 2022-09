Caro bolletta: "Siamo pronti a raggiungere i palazzi del potere" L'esasperazione di imprenditori, commercianti e cittadini. La battaglia parte da Ariano in Irpinia

Una battaglia per la sopravvivenza. Così è stata definita da imprenditori, commercianti e cittadini, intenzionati a raggiungere i palazzi del potere per guardare negli occhi chi ha ridotto in questo stato l’intera nazione. L’appello è rivolto alla politica e il grido disperato parte proprio dalle aree interne, le più fragili e da sempre penalizzate pur trattandosi oggi di un dramma comune.

Il rincaro delle bollette è una problematica che riguarda tutti e non conosce campanili. Da qui la stretta sinergia e unione tra comuni come già avvenuto tra Ariano e Grottaminarda.

Così il neo movimento cara bolletta: "Il rincaro delle bollette è una problematica che ci riguarda tutti: imprese e famiglie, e le prospettive per i prossimi mesi, con l'inverno alle porte, sono drammatiche.

È necessario reagire, che è esattamente quello che noi stiamo cercando di fare. Stiamo parlando di aumenti smisurati e costi insostenibili, nel 2021 il costo energetico era già triplicato rispetto al 2020, da 0,06 centesimi a 0,20. Oggi il solo costo della materia prima è di 0,58 a kw ora e si prevede che ad ottobre sarà di 0,85 centesimi, insomma costi insostenibili per chiunque.

Si è passati da bollette che vanno, per le piccole imprese, da 760€ di luglio 2021 a circa 5.000€ di luglio 2022 e, per le medio grandi, da circa 25.000€ di luglio 2021a circa 105.000 € di luglio 2022.

I contratti con il prezzo bloccato entro dicembre finiranno e quindi sarà un problema gravissimo. È indispensabile essere uniti ed essere in tanti per fare in modo che la politica ascolti il nostro grido disperato, vogliamo raggiungere i palazzi del potere per guardare negli occhi chi ci ha ridotto in questo stato ma per farlo è necessario il contributo di tutti. Unisciti a noi e combattiamo insieme questa battaglia di sopravvivenza."