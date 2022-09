Indian Camp, biker da tutto il sud per la due giorni di eventi, gusto e concerti Stamane il consueto giro in moto dei motociclisti tra le bellezze dell'hinterland

Motociclisti in marcia tra Avellino e comuni dell’hinterland per il dodicesimo Indian Camp degli Indian Bikers Avellino South Italy. Ieri sera la prima serata della due giorni nella Avellino Horse Club tra moto, rock, gusto e divertimento stamane il consueto giro in moto dei bikers di ogni età e arrivati da tante regioni. I motociclisti hanno sfilato per le vie del centro del capoluogo, creando un emozionante colpo d'occhio al loro passaggio nel capoluogo , Torrette di Mercogliano, Alvanella, Forino, rientrando attraversando Bellizzi al maneggio di contrada Isca Chiaira. Oggi pomeriggio si continua tra concerti, stand gastronomici, campeggio libero, Bike wash e Bike Show con una special Guest d’eccezione Antonio Sorgentone, che animerà il palco del maneggio di contrada Chiaira Isca per il concerto di punta di questa sera, che sarà aperto da Tonino Tomeo e la sua band. Ingresso libero, dunque, e un invito al divertimento sano e genuino che conferma lo spirito di gruppo e fratellanza degli Indian Biker. Oggi pomeriggio tanti eventi stasera grande musica alle Ore 21.30: Live Music con Brian Seltzer Tribute Band. Ore 23: premiazione e Bike Show. Ore 23.30 concerto di Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent edizione 2019. Ad aprire il concerto la cover band di Tonino Tomeo.