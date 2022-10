Monteforte, "Benvenuto Don Fabio. Guida la comunità con amore e pazienza" Il vescovo Aiello: "don Fabio Mauriello il nuovo parroco". Oggi la cerimonia di benvenuto

Monteforte Irpino in festa per l'arrivo di Fabio Mauriello, nuovo parroco della comunità guidata dal sindaco Costantino Giordano. Un giorno di fede, speranza e festa per i fedeli, che hanno accolto il nuovo parroco, durante una sentita e affollata cerimonia religiosa. Ad officiare il rito il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello . "Abbiamo dato il benvenuto al nuovo parroco di Monteforte Irpino, don Fabio Mauriello e al suo vice don Angelo in una serata di Fede religiosa, emozione e gioia - racconta il sindaco Giordano-. Ho voluto salutare il nuovo parroco, augurandogli buon lavoro e offrendogli la massima disponibilità. Allo stesso tempo ho ringraziato don Antonio che ha guidato la comunità religiosa montefortese per oltre quaranta anni, con spirito di abnegazione e dedizione, lasciando in ricordo indelebile in tutti i montefortesi. Ringrazio il Vescovo S.E. Mons Arturo Aiello, tutti i parroci intervenuti e il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo".

Il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello ha detto dall'altare: "Caro don Fabio, il vescovo ti affida tutta la comunità, ma in particolare i giovani e in questo senso hai una grande responsabilità perché devi investire nel futuro con tanta pazienza e determinazione. Ricorda: una Fede che non parla ai giovani è una Fede destinata al tramonto". La cerimonia religiosa è stata anche di saluto a don Antonio. "Ringrazio don Antonio che è stato parroco di tutta Monteforte Irpino. Cosa farà? - ha spiegato il vescovo -.La Chiesa vuole dare il buon esempio, dimostrando che gli anziani non si mettono alla porta, quando non servono più. C’è una immagine che ci aiuta a capire cosa farà, ed è quella della Festa dei Nonni che noi tutti consideriamo angeli custodi della famiglia. Ecco don Antonio sarà un nonno della comunità montefortese e si godrà i nipoti. Don Fabio sarà il padre e sarà il responsabile, mentre don Antonio avrà il magistero del silenzio e della preghiera, don Fabio avrà quello della parola".

Infine il saluto di Don Fabio: "l’unica cosa che cambia come ha detto il Vescovo, è la responsabilità di don Antonio, che sono certo saprà aiutarmi a far crescere la comunità. Ringrazio il Vescovo per la fiducia che mi ha dato, chiedendomi di lasciare Atripalda anche se dopo solo sette anni. Ricordate, un prete vale l’altro, perché siamo tutti umili servitori di Cristo.".