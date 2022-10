Alluvione a Monteforte: arriva la Protezione Civile del Messico Esperti a Monteforte per studiare il caso alluvione dello scorso 9 agosto

"Una delegazione della Protezione civile nazionale del Messico sarà in visita ufficiale al Comune di Monteforte sabato 8 ottobre alle ore 11, per studiare il “caso” alluvione del 9 agosto scorso. Con la delegazione anche il capo della Protezione civile regionale Italo Giulivo e una rappresentanza di esperti che esamineranno il Piano di emergenza comunale di Monteforte Irpino, approvato nell’ultimo consiglio comunale". Così il sindaco Costantino Giordano annuncia l'arrivo di esperti sul tema, per analizzare la prevenzione del rischio.

"L’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha deciso di affidare l’incarico di aggiornare il nostro piano di emergenza all’ingegnere Mario Perrotta, professionista di grande esperienza e provata competenza, con lo scopo di migliorare la risposta di soccorso e organizzazione delle forze comunali presenti sul territorio in relazione ai fenomeni emergenziali che dovessero verificarsi in un futuro prossimo. È stato effettuato, quindi, un aggiornamento fondamentale per un territorio dall’alto rischio idrogeologico come quello del nostro paese l. È un grande onore e un piacere ospitare esperti messicani e italiani nel nostro comune, a conferma della bontà del lavoro che abbiamo svolto" - conclude Giordano .