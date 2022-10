Monteforte. "Addio Alfonso. Hai lottato come un guerriero, sempre a testa alta" Il sindaco ricorda il 45enne stroncato da un male incurabile : siamo distrutti.

"La comunità montefortese piange la prematura e dolorosa scomparsa di Alfonso, strappato alla vita da un male incurabile. Alfonso, 45 anni, era un uomo ben voluto da tutta la nostra comunità: lavoratore instancabile, un guerriero che ha combattuto sempre a testa alta e non si è mai abbattuto di fronte alle difficoltà e agli ostacoli che la vita ti mette di fronte". Così il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, in un post racconta il lutto condiviso in paese , per la tragica scomparsa del 45enne, particolarmente noto per la sua attività di ristoratore ad Avellino. Lo staff del ristorante e pizzeria Garganta ha ieri pubblicato l'annuncio del tragico decesso. E sono stati centinaia i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la sua famiglia. ""Garganta con profondo dolore comunica la perdita del carissimo Alfonso ", si legge in un post sulle pagine social del ristorante, che oggi resterà chiuso in segno di lutto. "Alla famiglia e agli amici le mie più sentite condoglianze: non potrò essere presente ai funerali, perché impegnato a Milano in delicate visite mediche personali. Il mio cuore e il mio pensiero, però, saranno con la famiglia e con la mia amata Monteforte Irpino.". Conclude Giordano. I funerali di Alfonso si terranno oggi alle ore 10 nella chiesa di piazza Umberto I..