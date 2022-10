Chi è che inquina la strada che porta al Santuario di Valleluogo ad Ariano? Rabbia ed amarezza tra i residenti dopo l'ennesimo scempio

Chi è che inquina la strada che porta al Santuario di Valleluogo ad Ariano? E' una domanda che si sono posti in tanti, dai residenti a coloro che quotidianamente percorrono il tragitto che porta alla casa madre dei silenziosi operai della Croce.

Un vero e proprio rompicapo. C'è chi in maniera incivile, sembra che abbia preso gusto, non si sa per quale motivo ad abbandonare sacchetti con rifiuti di ogni genere sul ciglio della strada, in una proprietà privata non molto distante dal complesso religioso tanto caro agli arianesi.

E' una storia che si trascina già da diverso tempo. La vicenda che riguarda tutta la zona di Valleluogo, da tempo oltraggiata e offesa da questi gesti incivili è stata segnalata anche alla polizia municipale. E sembra che sia stato rinvenuto anche qualche elemento utile per poter giungere ai responsabili di tali vergognose azioni.

Ed è una grave offesa anche a chi come l'associazione amici di Valleluogo è impegnata da tempo, attraverso varie iniziative nelle attività di bonifica di quest'aera bellissima, tra le più suggestive della città. Lo scorso 18 settembre c'è stato il Green Day. La speranza è che l'autore di questi gesti non resti impunito e possa egli stesso, con le sue stesse mani ora ripulire la strada da questo scempio.