Trentennale Fidapa, Sebastiano: Valorizzare la donna di ogni nazionalità e etnia Monito della presidente della sezione di Ariano Irpino

In occasione della cerimonia del trentennale della sezione Fidapa di Ariano Irpino, alla presenza delle istituzioni locali e delle responsabili nazionali dell’associazione, la presidente della sezione Sara Sebastiano, ha ringraziato tutti i presenti intervenuti e, nel suo toccante intervento, ha ricordato l’operato delle presidenti che l’hanno preceduta.

Queste le sue parole: “Il fatto che proprio a me spetti il privilegio di presentare 30 anni di Fidapa mi riempie di orgoglio. Io, socia da circa 30 anni, ho seguito con interesse la crescita della sezione e il contributo che ogni presidente e socia hanno appordato, con tante difficoltà, con tante giuste discussioni e sconfitte, ma anche tante vittorie e soddisfazioni. Grazie a tutte le presidenti che mi hanno preceduta: ognuna di loro mi ha insegnato qualcosa che io conservo con affetto.

Il mio ingresso nella Fidapa è stato un crescere nella consapevolezza che ogni giorno ho acquisito, una crescita personale, una sfida con me stessa, il coraggio di mettermi in gioco affrontando luci e ombre. Spero di finire il mio biennio lavorando in sintonia con il mio direttivo e tutte le socie. Fidapa è stata promotrice di tanti argomenti interessanti che riguardano le donne. Abbiamo parlato di discriminazione di genere quando nessuno ne parlava, abbiamo reso importante la data dell’ 8 marzo parlando di diritti delle donne, abbiamo creduto nella carta della bambina.

Sono tanti gli argomenti interessanti che la nostra sezione ha portato avanti grazie alle presidenti che mi hanno preceduto con un grande spirito associativo, passandoci il ruolo come una staffetta che va avanti, unite in un solo obiettivo, quello di valorizzare la donna di ogni nazionalità e ogni etnia. E’ con grande onore e commozione che vi ringrazio per avermi concesso di vivere questa bellissima esperienza, certo con tante difficoltà ma pur sempre bella!”