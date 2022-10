Ariano: minoranza all'attacco, amministrazione incapace e in forte disagio "Prendere atto di un fallimento che è sempre più evidente e trarne le logiche conseguenze"

"Il consiglio comunale riunitosi nella serata di ieri 17 ottobre 2022 fotografa, per ammissione dello stesso sindaco, un’amministrazione comunale in forte disagio, incapace di operare in modo efficiente, che necessita di urgenti ritocchi e di un urgente cambio di passo, che sconfessa platealmente l’operato del suo super-assessore e vice sindaco (unico dominus dell’amministrazione fino ad oggi), che registra come unico intervento politico proveniente dalla maggioranza, sebbene irrituale, la netta presa di posizione del presidente del consiglio e del suo gruppo di riferimento, che fanno loro la proposta della minoranza di dare finalmente seria attuazione al piano di razionalizzazione Amu, approvato da quasi un anno ma fino ad oggi rimasto colpevolmente sulla carta."

E' quanto afferma in una nota il gruppo di minoranza in consiglio comunale

"È umanamente comprensibile che il sindaco, di fronte a questo disastro, si aggrappi a qualche piccolo risultato che lui ritiene di aver raggiunto, per lo più relativo a idee e progetti che vengono da lontano, ma ciò non cambia la sostanza: questa compagine non è minimamente in grado di affrontare in modo decente gli impegni e le sfide che attendono Ariano nei prossimi mesi e nei prossimi anni."

L’appello urgente delle forze di minoranza

"Affrontare immediatamente questa pericolosa impasse, individuare i correttivi (se ce ne sono) o in alternativa prendere atto di un fallimento che è sempre più evidente e trarne le logiche conseguenze."