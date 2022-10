Ariano: rifiuti canini non raccolti in periferia e in centro dilaga l'inciviltà La nuova moda: il lancio dalle finestre

Sacchetti igienici per la raccolta degli escrementi di cani e gatti che traboccano dai contenitori o restano sparsi a terra. Accade in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino.

Era già accaduto qualche settimana fa quando qualche residente, indignato si era rivolto alla nostra redazione per denunciare il caso. Dopo una segnalazione a chi di dovere si era provveduto seppur in ritardo a svuotare i bidoncini. Ma ora siamo punto e a capo e non è dato sapere fino a quando i sacchetti resteranno lì.

L'indignazione

"Abbiamo lottato per avere questo servizio importante e di pubblica utilità. Dopo una lunga insistenza si è provveduto a predisporre i contenitori da più parti. Ma sembra che tutto ciò non sia ancora bastato. Ci vuole così tanto per capire che vanno anche svuotati e frequentemente per evitare accumuli e odori nauseabondi?

Dalla periferia al centro. Ecco qui che cosa accade

In alcuni vicoletti della città a partire da via Guardia, i rifiuti vengono gettati in strada dalle finestre. Lo hanno verificato in più zone gli stessi addetti comunali.

Cartacce e quant'altro che alla fine si accumulano fino a diventare piccoli sversatoi abusivi davanti alle abitazioni. Una volta vi erano i netturbini che ripulivano vicoli e strade fino all'ingresso di case e scale. Oggi invece quei rifiuti rischiano di rimanere in eterno visto che nessuno sembra orientato a rimuoverli, aspettando che lo faccia il comune. Tra gli incivili qualche goloso di caramelle rossana.