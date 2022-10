Ariano: il gigante buono questa volta se ne va per sempre: ciao Michele Notizia tristissima per la città del tricolle, molto legata al grande Nerone

E' la notizia più triste di questo fine ottobre ad Ariano Irpino già segnato dal dolore nel popoloso rione Cardito. Se ne va e questa volta per sempre Michele Zerella, per tutti "Nerone". Un vero e proprio simbolo della città per le sue straordinarie doti umane e simpatia. Un gigante buono, sempre sorridente e disponible con tutti. Persona di fiducia e rispettosa soprattutto della donna. A lui si rivolgevano in tante anche per un semplice consiglio. Spesso un padre per tutti, seduto su quella sedia di legno con lo schienale girato al contrario. Amico di Diego Armando Maradona, Ciro Ferrara, Nando De Napoli e tanti eroi di quell'epoca leggendaria del Napoli, la sua squadra del cuore, un cuore già provato, che questa volta si è arreso per sempre.