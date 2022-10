Ariano saluta la regina del sorriso, stile ed eleganza: addio alla modenese Imelde Galeazzi, fu tra le sostenitrici più attive della nota rassegna vicoli ed arte

Indossò nuovamente quell'abito da sposa rosa nel dicembre del 2014 custodito gelosamente negli anni per festeggiare insieme a suo marito Alberto Ruggiero che è stato preside ad Ariano Irpino, il cinquantesimo anniversario di matrimonio. E fu una grande festa nella basilica cattedrale insieme ad altre 78 coppie che come loro avevano coronato il sogno d'amore nel 1964. Anni difficilissimi segnati ancora dal dopo terremoto del 1962 in Irpinia che provocò distruzione e morte. Fu scelta dal giornalista Rai Paolo Notari alla nota trasmissione La Vita in diretta per raccontare la sua bella favola d'amore insieme ad altre straordinarie coppie.

E' questo solo uno dei tanti ricordi di Imelde Galeazzi, per tutti la "modenese", venuta a mancare la notte scorsa. Era nata il 13 giugno 1943. Una donna esemplare, una vita vissuta tra il nord Italia e la città di Ariano Irpino a lei particolarmente a cuore nella quale ha lasciato un ricordo limpido e prezioso.

Un amore smisurato per la sua Ariano

Città in cui ha vissuto per tanti anni dando il meglio di sè in termini di idee e creatività, difendendo a denti stretti le traduzioni locali e le tante iniziative a salvaguardia del patrimonio culturale e storico della città a partire da vicoli ed arte, dove insieme a Carmine Iuorio, padre fondatore della bellissima e suggestiva rassegna è stata una delle donne più attive e dinamiche, nel portare avanti con impegno, determinazione e convinzione quel messaggio teso alla valorizzazione e salvaguardia del centro storico.

Il ricordo

"Siamo profondamente addolorati per questa tristissima notizia - ha affermato Iuorio - Imelde è da considerarsi la coofondatrice di Vicoli ed Arte, fa parte del gruppo storico dell'importante rassegna di cui ne parlava sempre con orgoglio. Venne ad onorarci l'estate scorsa, indossando l'abito tradizionbale arianese. Ed è stata la sua ultima voltra in mezzo a noi nella sua amata Ariano. Non la dimenticheremo."

E come non ricordare anche il suo impegno negli anni 80 nel rione San Rocco

Il pensiero va all'allestimento del presepe vivente e con Adriana Monaco successivamente in tante altre rievocazioni importanti indossando alla perfezione quegli abiti che solo lei sapeva rendere ancora più belli.

Tantissime le sue passioni, una donna davvero esemplare

Raffinata come sempre, insegnante in pensione, già nota per aver brillato a Pesaro, alla finale di Miss Overissima, altra sua passione nel sangue. Donna poliedrica e piena di energie. Moglie e madre esemplare. Ancora una triste perdita per Ariano, sua terra d'adozione che porterà per sempre un ricordo meraviglioso di lei indelebile.