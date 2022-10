Rievocazione storica del dono delle sacre spine: studenti protagonisti ad Ariano Scambio culturale con paesi europei nella settimana di mobilità interna al Ruggero II

Nell'ambito del progetto Erasmus + denominato "Cultural Heritage" di scambio culturale con altri paesi europei di cui l'istituto Ruggero II di Ariano Irpino, si è fatto promotore anche quest'anno per innalzare il livello di conoscenza delle lingue straniere particolarmente l'inglese come lingua globale, nella settimana di mobilità interna 20 studenti di 4 paesi differenti Romania, Polonia, Lituania e Turchia sono ospiti delle famiglie di 20 studenti dell'istituto superiore.

Un programma di attività da svolgere ogni giorno ed escursioni sul territorio legate alla storia locale, in particolare ai normanni e a Ruggero II.

A tal proposito, dalla scuola è partito un corteo in costume medievale in rappresentazione del dono delle sacre spine, in collaborazione con l'associazione sante spine di Ariano Irpino, di tutti gli studenti stranieri ed italiani, docenti inclusi, che hanno sfilato intorno al castello normanno all'interno della villa comunale. Un evento anche quest'anno pienamente riuscito, favorito anche dal bel tempo.