Ariano, viali e ingresso al buio nel cimitero: pericolo per i visitatori L'appello urgente al comune affinchè si possa correre ai ripari, almeno per il due novembre

Nulla da eccepire sull'ordine e decoro. A giudizio dei tantissimi visitatori, giunti anche da fuori città, il cimitero si è presentato ordinato e privo di ostacoli. Ma non si può dire purtroppo altrettanto e questo dispiace per ciò che concerne la sicurezza e l'illuminazione.

La prima difficoltà è legata alla carenza di scale, alcune delle quali non del tutto adeguate. E' da anni che viene sollecitata questa problematica.

La seconda alla cronica mancanza di illuminazione. Dall'ingresso ai vari viali, soprattutto nella parte antica, non è stato facile, soprattutto per molti anziani, recarsi a far visita ai propri cari. Buio pesto. Fuori uso persino uno dei due lampioni all'ingresso.

E' successo negli anni scorsi e puntualmente anche in queste giornate di grande afflusso

La speranza è che si possa correre ai ripari almeno nella seconda giornata soprattutto nel rispetto dei defunti e di quanti si recano in loro visita. E non ci vuole così tanto. Basterebbe posizionare un faro, possibilmente potente, almeno nel piazzale d'ingresso e nei primi viali che si diramano nella parte vecchia, quella più a rischio. Certo è, che se non ci fossero stati i tanti lumini accesi, la situazione si sarebbe presentata ancora più difficile.

L'appello urgente

Ci auguriamo che questo appello possa essere recepito dagi addeti ai lavori. Ssiamo ancora in tempo per la serata di domani, due novembre.