Ariano, protestano gli abitanti di rione Martiri: "Noi abbandonati da anni" Una situazione di degrado totale e la mancanza di servizi essenziali

Sul piede di guerra gli abitanti di Rione Martiri ad Ariano Irpino. Un intero rione abbandonato a se stesso, dagli alberi pericolanti alle condizioni di degrado in cui versano gli alloggi comunali di quello che era stato definito un quartiere modello, dopo l'abbattimanto delle cosidette casette asismiche.

Dalla data dell'inaugurazione non vi è stato un solo intervento di manutenzione

Fogne a cielo aperto, erbacce più volte tagliate dagli stessi resideenti e come se no bastasse allo stato attuale: grondaie pericolanti, canaloni pieni di immondizia, battiscopa in frantumi, infiltrazioni e intonaci a pezzi.

Una situazione di totale degrado denunciata da alcune femiglie in modo particolare stanche di elemosinare un interventi da arte del comune.

"Paghiamo regolarmente l'affitto per viveve in queste condizioni di degradobe e ad alto rischio. Non ne possiamo più, siamo stanchi di essere presi in giro. Che cosa si aspetta che accada l'irreparabile?"

Per non parlare della mancanza di servizi importanti

Il rione necessita di uno sportello postamat considerata la densità abitativa. Una proposta più volte condivisa e sollecitata dal consigliere comunale Antonio Della Croce il quale si è battuto nel corso degli anni per migliorare la vivibilità del quartiere a partire dal decoro urbano.