Ariano, nuovi equilibri in giunta: ecco i nomi e le nuove deleghe agli assessori L'annuncio del sindaco Enrico Franza

Il sindaco Enrico Franza ha incontrato gli assessori uscenti dai quali ha ricevuto, con grande senso di responsabilità, la disponibilità a rimettere nelle sue mani l’incarico di assessore, ringraziandolo per la fiducia accordata.

La nota

"L’amministrazione, dunque, orgogliosa del lavoro svolto e dei risultati raggiunti si rinnova a due anni

di mandato, ridefinendo equilibri ed obiettivi."

Il sindaco, ringraziando i tre assessori uscenti Veronica Tarantino, Lucia Monaco e Antonio Ninfadoro per l’impegno e la collaborazione profusi, rinomina i nuovi assessori e riequilibra le deleghe assegnate con un criterio di omogeneità e competenza.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco Franza

“Un atto politico che risponde alla necessità di dare maggiore linfa a un organo esecutivo che, fino ad oggi, ha conseguito risultati significativi per la comunità e che, a metà percorso del mandato amministrativo, in una naturale logica di avvicendamento, raggiungerà ulteriori e altrettanto significativi obiettivi politico/programmatici, il tutto, grazie al contributo dei tre assessori che oggi subentrano ai tre uscenti, ai quali va tutto il mio sentito ringraziamento per il lavoro svolto e i risultati raggiunti.

Ne cito alcuni: Tranesi, Creta, efficientamento villa, boschetto, palazzetto, cinema e Mennea, la manutenzione prossima dello stadio Renzulli, la videosorveglianza, la raccolta differenziata nelle

contrade, la rigenerazione delle piazze del centro e l’edilizia popolare, i contributi alle nuove attività,

la palestra in loc. Camporeale, i primi interventi di manutenzione nelle contrade e via discorrendo...”- e continua - “La coalizione, formatasi nel 2020, è chiamata da oggi a rispondere a nuovi spazi di impegno politico in ragione di un contesto socio-economico che, nel corso di questi due anni, si è evoluto ed è mutato per effetto di nuove esigenze e nuove prospettive da soddisfare e perseguire.

Il chiarimento

Nella nostra squadra, come in tutte le squadre, prevale la logica del noi sulla logica dell’io, nella

consapevolezza che il contributo di ognuno rimane fondamentale solo nella misura in cui si è pronti

a dare spazio al compagno di squadra, lasciando il campo di gioco, pur rimanendo della partita.” - Conclude Franza - “Il mio compito è di guidare, nel migliore dei modi, questa coalizione, avendo la

responsabilità di quanto si impone alla coscienza di un sindaco che si assume, in primo luogo, le

proprie responsibilità, per poi ripartire con maggiore vigore e determinazione.”

Ecco la composizione della giunta comunale

Carmine Grasso: (vice sindaco): Sanità, sicurezza urbana e protezione civile, trasporti pubblici e scolastici.

Pasqualino Molinario: Politiche sociali, politiche abitative.

Maria Elena De Gruttola: Cultura, promozione del territorio e turismo, sviluppo sostenibile.

Angela Perito: Bilancio e tributi, contenzioso.

Toni La Braca: Ambiente e patrimonio.

Restano in capo al sindaco le seguenti deleghe: Lavori pubblici e urbanistica, attività produttive,

grandi opere, agricoltura, rapporti con associazioni, cittadini e personale, sport, innovazione,

istruzione e politiche giovanili