Panacea in campo per il Natale ad Ariano: un sorriso ai meno fortunati Sinergia tra volontariato e attività commerciali. Ecco l'iniziativa

L’associazione Panacea Odv di Ariano Irpino vuole regalare ai meno fortunati un sorriso per Natale.

Ecco come

L’iniziativa messa in campo in collaborazione con numerose attività commerciali del territorio consiste nell’acquistare un dolce natalizio, un giocattolo, un prodotto alimentare e lasciarlo in negozio. I volontari dell’associazione provvederanno a ritirarlo ed a distribuirlo ai meno fortunati.

L'appello

La cooordinatrice dei volontari Maria Spina Pratola: "Un regalo sospeso, in un momento di grave crisi economica, che si affianca alle altre iniziative sociali messe in campo dall’associazione Panacea Odv a sostegno delle fasce più deboli. Invitiamo tutte le attività commerciali a collaborare. Insieme il Natale sarà più bello soprattutto per chi vive in condizioni di estrema precarietà. "