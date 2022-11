L'artista cervinarese Morante all'International Sun Boats Exhibition Ha esposto al forum artistico, in Egitto, a Minya, la città della regina Nefertiti

Partecipazione internazionale per l'artista cervinarese Iolanda Morante. Una sua opera è stata protagonista in Egitto, all'International Sun Boats Exhibition. L'evento è stato ospitato lo scorso 15 novembre al Governatorato di Minya nella città della regina Nefertiti.

L'International Sun Boats Exhibitionun è forum artistico per promuovere il turismo, con la partecipazione alla mostra 50 dipinti artistici tra pittura, scultura, ceramica e fotografia ma anche esperienze creative da film d'animazione e opere non tradizionali. Ospite d'onore della mostra l'artista argentina Maria Christine, la prima artista tessile dell'America Latina.

Un evento figurativo a cui hanno preso parte quaranta artisti provenienti da diversi paesi del mondo e venti artisti egiziani.

Solo due le artiste italiane che hanno esposto in Egitto, tra cui, come detto, la cervinarese Iolanda Morante con un’opera dal titolo Energia di Donna reduce già da un’altra partecipazione artistica italiana: la 49^ mostra Internazionale di Sulmona 2022, con le selezioni affidate al sociologo critico d’arte Maurizio Vitiello.

L'evento alla sua terza edizione, è stato coordinato dalla Galleria Sun Boats, diretta da Ismail Bakr, regista, fotografo, titolare dell’idea del forum e organizzatore della mostra.