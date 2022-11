Ariano: si è concluso con successo il progetto "Siamo in ascolto" Servizio di telefonia sociale ed assistenza telefonica per la comunità

Siè concluso con successo ad Ariano Irpino, il progetto "Siamo in ascolto", servizio di telefonia sociale ed assistenza telefonica per la comunità.

La finalità

L’associazione Panacea Odv ha ritenuto necessario offrire alla popolazione, in particolare quella anziana ed alle altre fasce deboli, un servizio telefonico di consultazione, assistenza, informazioni per le esigenze della vita quotidiana. Il progetto ha previsto l’istituzione di un numero telefonico dedicato, a disposizione della popolazione in modo da poter accedere ad una serie di servizi con una semplice telefonata.

La struttura del progetto

Il servizio di assistenza offerto ha spaziato dal semplice punto di ascolto, alle informazioni su servizi di pubblica utilità, servizi di accompagnamento, disbrigo di pratiche, recapito farmaci e/o spesa, interventi a domicilio di tipo sociale o sanitario, all’indicazioni di riferimenti, al disbrigo di commissioni.

Sono state garantite consulenze specialistiche da remoto relative a problematiche di ordine legale, previdenziale, informatica, fiscale e bancaria.

Il dato

Le maggiori richieste di consulenze di tipo previdenziale o fiscale ci sono state nei periodi tra aprile-maggio-giugno, mentre nei primi mesi dell’attività progettuale si è avuto un picco nella necessità di consulenze di tipo informatico e legale. Il progetto è stato finanziato per il 60% con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e il restante 40% con fondi propri dell’associazione.

Bilancio positivo, secondo la referente progettuale Chiara Molinario numerose le richieste di intervento siamo soddisfatti ringraziamo tutti i volontari ed i consulenti impegnati in questo progetto.

I protagonisti

Gianluca Grasso consulente legale, Domenico Verde consulente bancario, Maria Carmela Guardabascio consulente previdenziale, Giovanni Sebastiano consulente informatico, Chiara Molinario responsabile del progetto.