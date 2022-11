Tutela e valorizzazione dell’ambiente: piantati nuovi alberi ad Ariano L'iniziativa del comune in sinergia con le scuole

Il comune di Ariano Irpino, allo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, ha celebrato oggi 21 novembre la giornata nazionale degli alberi.

All’iniziativa hanno aderito gli istituti scolastici della città. Nel corso della giornata si è provveduto alla piantumazione di nuovi alberi e alla messa a dimora di aree verdi.

La villa comunale di Ariano arricchirà il suo patrimonio botanico con la piantumazione di due alberi di Ginkgo biloba in collaborazione con gli alunni della scuola media Aurelio Covotta, in località villa Caracciolo e piano di zona gli studenti del De Gruttola sono stati messi a dimora spazi verdi urbani piantando alberi di Leccio, Abelie e Vegelie. Gli alunni più piccoli dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani hanno ricevuto alberi di abete da addobbare per il Natale che successivamente verranno piantumati in località Boschetto Pasteni.

Infine piante ornamentali e sempre verdi sono state piantate dagli alunni dell’istituto comprensivo Giulio Lusi nelle aree adiacenti i diversi plessi scolastici.

Le piantumazioni sono avvenute con la preziosa collaborazione della comunità montana dell’ufita e del gruppo guardia nazionale ambientale di Ariano Irpino.