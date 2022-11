Avellino in lutto per la morte improvvisa di Adel, il barista dal sorriso d'oro Cordoglio nel capoluogo

Sgomento e dolore ad Avellino per la morte di Adel, storico barista del capoluogo. Barman di razza è stato il volto dell'accoglienza in molti locali del capoluogo e della provincia. Solare e sorridente sempre di origini argentine, Adel ha lavorato presso tanti locali come l'Angel, il Santander. Negli anni ‘90 la sua classe e la sua esperienza contribuirono a rendere “La cicala” uno dei locali più in del decennio. Sul social scorrono i ricordi dell'uomo sorridente e barista coinvolgente che, con il sorriso,ha sempre accolto i suoi clienti.