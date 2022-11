Ariano: tabelloni elettronici informativi ancora con il vecchio orario in città Nessuno si è prodigato finora di aggiornare il sistema digitale

Tabelloni elettronici informativi nelle due grandi periferie della città ad Ariano Irpino fermi ancora al vecchio orario. Un'ora in avanti e non indietro. Nessuno si è prodigato finora di aggiornare il sistema digitale, da domenica 30 ottobre scorso, giorno in cui è tornata l'ora solare.

Viene rivolto un appello a chi di competenza a provvedere al più presto. E stiamo parlando di una operazione di pochi secondi da effettuare.

E per restare in tema

Mancano ancora all'appello proprio nei due ingressi periferici di Cardito e Martiri i due mega tabelloni con le principali indicazioni stradali, rimossi il primo per motivi di sicurezza dopo un distacco causa vento e il secondo a seguito di un incidente stradale. Entrambi riposano da anni, abbandonati a se stessi in un deposito comunale.

E con chi parli

Ci fosse stato un solo amministratore comunale capace di ordinarne l'installazione. La risposta ogni volta è sempre la stessa su ogni problema: "Non vi preoccupate, adesso lo diciamo a Rosario". Per chi non lo conosce, l'operaio che non dice mai no, h24. Ma prima o poi la pensione arriverà anche per lui e tanti altri colleghi volenterosi.

E come se non bastasse

Per non parlare della mancata installazione delle pensiline portare via con la gente costretta ad attendere l'autobus tra pioggia e vento. Ma evidentemente chiediamo troppo considerato che non si riesce neppure ad impostare un fuso orario.