Ariano: Stazione al buio tra rischi e pericoli Passeggeri armati di luci di fortuna per salire o scendere da un treno

Non è la prima volta e forse non sarà neppure l'ultima. La Stazione di Ariano Irpino si è ritrovata per l'ennesima volta al buio. Passeggeri armati di luci di fortuna, con telefonini al massimo, per salire o scendere da un treno. Un luogo sempre più abbandonato e come se non bastasse ora anche esposto a rischi e pericoli per la mancanza di illuminazione. La segnalazione e la preoccupazione comprensibile arriva dai residenti. La speranza è che chi di competenza possa intervenire con la massima urgenza per ripristinare la rete elettrica. La stazione non è morta, i treni transitano quotidianamente seppur con un numero inferiore rispetto agli anni d'oro, le fermate ci sono e quindi va garantita la sicurezza all'utenza .