Coldiretti: "In questo momento di difficoltà non abbandoneremo mai le aziende" Da Ariano Irpino il monito di Maria Tortoriello, direttrice provinciale di Coldiretti Avellino

Produttori agricoli in festa nella tradizionale giornata del ringraziamento promossa dalla Coldiretti ad Ariano Irpino. Un evento quest'anno a carattere provinciale per valorizzare ancora di più il territorio e le eccellenze delle aree interne. Presenti sul tricolle i vertici della confederazione agricola da sempre a sostegno di questo delicato e primario settore fortemente in crisi anch'esso a causa del caro energia e della siccità perdurante dei mesi scorsi.

Il messaggio

"Abbiamo scelto questo territorio perchè la provincia di Avellino, fondamentalmente è composta in prevalenza da aree interne. Siamo vicino alle piccole imprese, agli agricoltori perchè mai come quest'anno c'è bisogno di un segno di vicinanza e affetto, in un momento particolarmente delicato." Lo ha detto ad Ariano Irpino la direttrice provinciale di Coldiretti Avellino Maria Tortoriello.

Le difficoltà legate all'aumento dei costi

"Si parla tanto di caro energia, dell'aumento dei prezzi delle materie prime. La sopravvivenza per le aziende oggi è diventata sempre più difficile ma c'è pur da dire che noi siamo pronti a sostenerle, sia a livello finanziario con le manovre che stiamo chiedendo a regione e governo centrale. La Coldiretti c'è e in questo momento di difficoltà non abbandonerà mai le aziende."

Sulla giornata provinciale del ringraziamento indetta da Coldiretti ad Ariano Irpino, oggi un servizio dettagliato alle ore 14:00 nel telegiornale di Otto Channel Tv su canale 16 del digitale terrestre.