Ariano: sportello postamat continuamente fuori servizio a Cardito: è protesta L'utenza è stanca di questa situazione diventata ormai perenne

Sul piede di guerra gli abitanti del popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino. Sotto accusa finisce ancora una volta, il postamat continuamente fuori servizio. E' accaduto anche nell'ultimo week end tra le proteste dell'utenza stanca di questa situazione diventata ormai perenne.

"Sportello automatico fuori servizio per problemi hardware e prima ancora, sportello fuori servizio su richiesta dell'elaboratore centrale."

Queste le scritte comparse sullo schermo, con i cittadini costretti a recarsi altrove per effettuare prelievi. Una situazione diventata davvero insostenibile e non più tollerabile.

L'appello

Ci auguriamo che qualcuno possa intervenire per sostituire una volta per tutte questo sportello guasto da anni e per lo più esposto alle intemperie senza alcuna possibilità di riparo dalla pioggia come del resto anche davanti alla sede centrale di Calvario. Nulla a che vedere con la struttura coperta, confortevole e sicura realizzata a Grottaminarda.