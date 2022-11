Ariano: guardate quest'uomo cosa è capace di fare nel suo garage Pulsa ancora l'artigianato nelle aree interne. La bella favola di Liberatore Farisco

Lo avevamo incontrato nello stesso posto, nel piano di zona nei pressi del Santuario Madonna di Fatima, all'interno del suo garage nei giorni più critici della pandemia, quando vigeva l'obbligo di restare a casa.

Liberatore Farisco, 72 anni, sposato e con due figli ci aveva mostrato già allora alcune delle creazioni artigianali realizzate dalle sue sapienti mani.

Una passione tramandata da suo padre sin da ragazzino, quando risiedeva in località Cariello.

"Ci vuole tempo e passione per fare tutto questo - ci dive Liberatore, orgoglioso di portare questo nome importante della sua città - non lo faccio a scopo di lucro ma solo ed esclusivamente per tenere ancora vive le nostre tradizioni e mostrare a tutti le mie piccole opere artigianali.

Usa canne, salice e ulivo Liberatore per realizzare piccoli cestini da collocare sull'albero di natale.

"Un pensiero rivolto ai bambini, affinchè possano poi riempirli di dolcetti. Un modo per allontanare anche la plastica è stata la nostra rovina e ricchezza per qualcuno.