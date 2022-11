Ariano, ruderi abbandonati e lamiere pericolose da rimuovere: arriva l'autogrù Intervento dei vigili del fuoco lungo corso Vittorio Emanuele

Si è reso necessario far intervenire un'autogrù dei vigili del fuoco per rimuovere una lamiera pericolante sospesa su un muro di cemento accanto ad un rudere abbandonato.

E' successo ancora una volta lungo corso Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa Madonna del Carmine ad Ariano Irpino. La preoccupazione maggiore è che il forte vento avrebbe potuto far volare in strada la lamiera con il serio rischio di poter centrare in pieno pedoni o mezzi in transito.

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco giunti da Grottaminarda e Avellino. Non si registrano danni a persone o cose. La situazione dopo il provvidenziale intervento dei caschi rossi è tornata alla normalità.

Una situazione ben nota

Ma sono ancora tante le situazioni di pericolo, qui come in diversi vicoli e rioni della città mai risolte, sulle quali il comune dovrebbe sostituirsi ai privati, spesso eredi degi eredi, abbattendo abitazioni fatiscenti e a rischio crollo.